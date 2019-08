Calciomercato Juventus, in chiusura lo scambio Cancelo-Danilo: le cifre e i dettagli

Operazione in dirittura d’arrivo quella tra Juventus e Manchester City. Le ultime di Sky danno per fatto il passaggio di Joao Cancelo al Manchester City: il portoghese dovrebbe lasciare Torino in cambio del brasiliano Danilo e di un conguaglio di 30 milioni di euro. Danilo, che prima di accasarsi nel 2017 al City aveva già vestito in Europa le maglie di Porto e Real Madrid, firmerà un quinquennale a 4 milioni di euro a stagione. Il brasiliano è in attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli per partire alla volta dell’Italia per le visite mediche. Joao Cancelo ha lasciato la Continassa senza allenarsi.

