Calciomercato, le ultime: il Brescia ci riprova per Balotelli, nuova squadra per André Silva

CALCIOMERCATO – Tante indiscrezioni e ufficialità che si susseguono in questi frenetici giorni di calciomercato. Uno dei calciatori più appetibili è Mario Balotelli. Il 29enne attaccante è seguito sempre dal Flamengo, la squadra in vantaggio. Nelle ultime ore si vocifera di un inserimento del Brescia, che prova lo scippo ai brasiliani. Nuova pretendente per André Silva. L’attaccante portoghese del Milan piace al Valencia, che lo ha inserito nella lista dei sostituti di Rodrigo, passato all’Atletico Madrid per 60 milioni. Tra gli obiettivi dei Murcielagos anche Timo Werner del Lipsia.

Andrea Rispoli torna a vestirsi di giallorosso. Il Lecce comunica in una nota di aver acquisito il difensore campano, nell’ultima stagione al Palermo. Rispoli torna nelle file salentine dopo l’esperienza nella stagione 2010/11. Il Bologna ha chiesto Gaetano Castrovilli alla Fiorentina. I viola, però, non intendono privarsi del giovane talento. Operazione in uscita per l’Inter. Il club nerazzurro comunica in una nota di aver trovato l’accordo per la cessione a titolo temporaneo annuale dell’attaccante Facundo Colidio ai belgi del Sint-Truiden.

Ufficialità anche in Serie B. Pisa e Pordenone chiudono una doppia operazione: il portiere Perilli passa ai nerazzurri, il centrocampista Zammarini torna ai neroverdi in prestito.

Il Trapani ha chiuso per Lorenzo Del Prete, contratto biennale per il terzino che arriva dalla Juventus Under 23. Colpo della Juve Stabia che si assicura le prestazioni di Denis Tonucci, difensore classe ’88. Queste le sue parole: “Sono molto contento di questa nuova esperienza e non vedo l’ora di iniziare”.