Calciomercato Milan – “Correa al Milan? Noi siamo aperti a tutto quello che verrà, succede sempre qualcosa alla fine del mercato. Il giocatore si sta allenando in maniera straordinaria da quando è arrivato”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, che in conferenza stampa, al termine dell’amichevole vinta dai ‘colchoneros’ 2-1 contro la Juventus alimenta le speranze del Milan di piazzare un nuovo colpo in attacco. I rossoneri, nonostante le belle parole di Giampaolo su Suso sono ala ricerca di un calciatore offensivo ed esattamente di un trequartista da schierare alla spalle di Piatek e Leao. Correa è il nome in cima alla lista come sembra confermare anche l’allenatore Simeone.