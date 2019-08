Calciomercato Milan, proseguono le grandi manovre in casa rossonera. Dopo aver puntellato difesa ed attacco ed aver rinnovato il centrocampo, la dirigenza vuole provare a regalarsi il classico colpaccio di fine agosto. Obiettivo: il trequartista.

La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, si espone: il PSG continua a non mollare Donnarumma. Con la sua cessione, il Milan potrebbe raccogliere il tesoretto per affondare il colpo: si sognano Isco o James Rodriguez. “Un’offerta per Gigio è già stata fatta e rifiutata, quindi Leonardo lo sa: per arrivare a Donnarumma dovrà alzare la posta. E se l’affare si farà, Maldini e Boban avranno i soldi per concludere l’ingaggio di un trequartista“, si legge sulla rosea. “Correa in stand by, ma lo shopping è sempre a Madrid, seppur in un altro centro commerciale. James è considerato decisamente cedibile dal Real, ma neppure Isco è nel vivo del gioco di Zidane. I prezzi sono altissimi (la valutazione di Isco si aggira sui 70 milioni), ma anche nelle boutique ogni tanto si fanno i saldi. Il Milan può sperare nel finale caldo e nel caos che regna alla Casa Blanca, dove presidente e allenatore non sembrano più completamente in sintonia“.