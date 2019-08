Calciomercato, le notizie di oggi: la Juve bussa in casa Barcellona, idea Fiorentina, le trattative in B e C

LA JUVE GUARDA IN CASA BARCELLONA – Il Bayern Monaco si avvicina a grandi passi al calciatore dell’Inter Perisic, come riporta la ‘Bild’ il croato sarebbe il giocatore perfetto per i bavaresi e non rientra più nei piani di Antonio Conte,conosce già la Bundesliga, avendo giocato dal 2011 al 2015 per il Borussia Dortmund e per il Wolfsburg, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Come riporta ‘El Mundo Deportivo’ sono tre le squadre che hanno messo nel mirino il centrocampista offensivo brasiliano Coutinho: si tratta di Psg, Juventus e Bayern, il calciatore potrebbe lasciare il Barcellona (LE ALTRE TRATTATIVE)

IDEE PER LA FIORENTINA – Giorni di intense trattative per il calciomercato. Non solo Serie B e Serie C, ma anche le squadre di Serie A si danno da fare per chiudere le trattative prima dell’inizio del campionato, al quale mancano ormai due settimane. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Dopo aver chiuso le operazioni Badelj e Pulgar a centrocampo, la Fiorentina cerca rinforzi in attacco sia sugli esterni che per il ruolo di centravanti. Il nome più caldo per occupare la posizione di prima punta è quello di Fernando Llorente, non accasatosi in Premier League e attratto dall’idea di tornare in Italia. Per l’esterno spunta una nuova idea (IL NOME NUOVO E GLI ALTRI AFFARI IN SERIE A)

LE TRATTATIVE IN SERIE B E SERIE C – Importanti ore di trattative per quanto riguarda il calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Doppio colpo per la Virtus Entella che si assicura le prestazioni di Andrea Schenetti dal Cittadella e di Nicolò Buso dalla Roma, mentre i liguri cedono in prestito con diritto di riscatto Leonardo Gatto alla Triestina. L’Empoli ufficializza Balkovec (Verona) e regala a Bucchi l’attaccante Merola che arriva dall’Inter. Il Frosinone cerca rinforzi in mezzo al campo e non abbandona (TUTTE LE TRATTATIVE)