Calciomercato, le notizie di oggi: i nomi per Bologna, Lazio e Sampdoria, idea Juventus, retroscena Neymar

I NOMI PER BOLOGNA, LAZIO E SAMPDORIA – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. Il Bologna potrebbe annunciare in serata l’accordo con il Flamengo per il centrocampista della nazionale colombiana Gustavo Leonardo Cuéllar. Il mediano arriverebbe per una cifra di 10 milioni. Resta in attesa Nicolas Dominguez del Velez. I felsinei hanno respinto gli assalti del Fenerbahce per Santander, che dovrebbe rimanere. La Sampdoria punta a chiudere per Ben Arfa, che piace a Di Francesco ma chiede quasi 2 milioni di ingaggio più ricche commissioni. Ferrero allora non molla la pista Kamano del Bourdeaux. I liguri sono fiduciosi su (TUTTE LE TRATTATIVE IN SERIE A)

NOME NUOVO PER LA JUVENTUS – Proseguono frenetici i ritmi della dirigenza bianconera per quanto riguarda i movimenti di questa sessione estiva. Dopo l’operazione Cancelo-Danilo e le difficoltà a piazzare i calciatori in uscita, secondo la stampa francese la troupe di Paratici ha messo gli occhi su un attaccante francese. L’Equipe, infatti, parla di un interessamento (IL NUOVO OBIETTIVO BIANCONERO)

RETROSCENA SU NEYMAR – Neymar-Barcellona, la telenovela si arricchisce sempre di nuovi dettagli. Dopo la cessione di Coutinho al Bayern Monaco, si poteva inizialmente ipotizzare ad un’apertura del brasiliano in Catalogna, ma la verità è che Coutinho rappresentava l’unica contropartita che al PSG interessava. Cosa si fa adesso? Dalla Francia, il retroscena abbastanza bizzarro: il tentativo di riportare ‘O ‘Ney’ in blaugrana è soltanto un bluff per (LE NOVITA’)