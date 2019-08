Calciomercato, le notizie di oggi: scambio Sampdoria-Spal, le novità su Icardi, le altre trattative

POSSIBILE SCAMBIO SAMPDORIA-SPAL – Ultimi giorni di calciomercato e trattative caldissime, le squadre si preparano a rinforzarsi dopo la prima giornata del campionato di Serie A e completare le rose. Contatto tra Sampdoria e Spal, le due società stanno lavorando ad un possbile scambio che riguarda Viviani e Sala, aggiornamenti previsti tra oggi e domani. Il Torino deve fare i conti con il caso Nkoulou ma si muove anche in entrata, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ i granata pensano (I NOMI PER TORINO, GENOA, SASSUOLO E ATALANTA)

NOVITA’ SU ICARDI – L’Inter ha conquistato tre punti convincenti nella gara di campionato contro il Lecce, esordio con il botto per la squadra di Antonio Conte che ha dominato con il punteggio di 4-0, i nerazzurri si candidano ad essere una seria candidata alla vittoria delle scudetto. Nel frattempo si è sbloccata la situazione legata all’arrivo di Alexis Sanchez, il cileno è atteso in Italia nelle prossime ore per legarsi al club nerazzurro ma a tenere banco è il futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Nella giornata di oggi è andato in scena un nuovo incontro tra il calciatore e l’Inter (L’ESITO DELL’INCONTRO)

LE ALTRE TRATTATIVE – Si sta per concludere un’altra giornata di calciomercato, ecco tutte le ultime trattative. La Sampdoria alla ricerca di rinforzi in attacco, non solo Defrel, torna d’attualità il nome di Emiliano Rigoni, col ragazzo ci sarebbe un’intesa sull’ingaggio mentre la Samp ha proposto allo Zenit un prestito con diritto di riscatto mentre il club di San Pietroburgo chiede l’obbligo di riscatto, aggiornamenti nelle prossime ore. Tutti pazzi di Petagna (LE ULTIME INDISCREZIONI)