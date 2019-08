“Udinese Calcio comunica la cessione al Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del giocatore Giuseppe Pezzella. In bianconero dalla stagione 2017-2018, Pezzella ha collezionato 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, per poi essere ceduto in prestito al Genoa da gennaio 2019. La Società ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata anche in questa parte iniziale di stagione e gli augura i migliori successi“.

Con questo comunicato sul proprio sito ufficiale, l’Udinese ha comunicato la cessione di Pezzella al Parma, così come già si sapeva da qualche giorno e come evidenziato dal dirigente dei ducali Faggiano prima della sfida tra gli emiliani e la Juventus sabato pomeriggio.