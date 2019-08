Calciomercato Reggina, le ultime su Bendtner: la bomba arriva dall’estero

CALCIOMERCATO REGGINA – “Ne annuncio tre”, il tweet della notte del presidente Luca Gallo ha scatenato i tifosi della Reggina, il club amaranto ha già costruito una squadra molto forte per la categoria ma proprio come annunciato dal numero uno amaranto sono in arrivo altri tre colpi. Il primo sarà Alberto De Francesco, tutti gli accordi sono stati trovati ed ufficialità prevista nelle prossime ore, si tratta di un ritorno per un calciatore in grado di fare la differenza. Per il ruolo di terzino destro potrebbe sbloccarsi la trattativa per Laverone, l’Ascoli ha chiuso proprio qualche minuto fa per Pucino ed adesso potrebbe liberare il terzino destro, con l’ok del calciatore la trattativa può andare in porto, l’alternativa è Rolando della Sampdoria. Infine l’attacco con il grande sogno che porta a Bendtner. Gli aggiornamenti arrivano dall’estero, come riporta un giornale il direttore sportivo del Rosenborg ha confermato la volontà di voler lasciare libero l’attaccante: “stiamo lavorando per trovare una soluzione, ci sono alcune opportunità concrete, abbiamo avuto contatti stretti ed il dialogo è stato buono”. Sarà la Reggina la prossima destinazione?