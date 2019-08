Calciomercato Roma, Cassetti sponsorizza Lovren: vicino l’innesto in difesa

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma sta per regalare un nuovo difensore al tecnico Fonseca, si tratta di Dejan Lovren, il croato è vicinissimo all’arrivo in Italia ed è sponsorizzato anche da un ex giallorosso, Marco Cassetti. Ecco le indicazioni in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il croato può essere il giocatore dominante che la Roma sta cercando per la sua difesa? «Se sta bene fisicamente sì. Fino a che ha giocato e Klopp non si è inventato Matip difensore, ha sempre fatto bene. Giocatore di esperienza internazionale, può sicuramente far bene».

Sarebbe a suo agio anche con la difesa alta e il 4-2-3-1 di Fonseca, sempre volto al recupero del pallone?

«Ecco, i dubbi qui invece mi nascono. Nel senso che questa Roma come filosofia mi ricorda la prima Roma di Luis Enrique. Lovren, quindi, va visto a campo aperto, quando ci sono tanti metri da coprire e gli avversari ti cercano di colpirti alle spalle. Come caratteristiche non è velocissimo, mi sembra un Fazio un po’ più giovane. Di certo aggiungerebbe personalità alla linea».

Dei difensori attuali della Roma, con chi costituirebbe invece la coppia migliore?

«Jesus è veloce e può giocarci insieme, Fazio mi sembra troppo simile. Forse però con Mancini, che deve crescere ancora, ma ha grandi potenzialità».