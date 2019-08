CALCIOMERCATO SAMPDORIA – La Sampdoria sta per assicurarsi il derby per Hatem Ben Arfa, attualmente svincolato dopo l’ultima stagione al Rennes, nelle ultime ore controsorpasso al Genoa. Nella giornata di ieri dopo la gara contro il Monaco ci sarebbero stati nuovi contatti tra la dirigenza blucerchiata e l’entourage del calciatore, le parti sono vicine, l’arrivo per l’ex Psg potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Nel frattempo sempre più vicino l’addio con il portiere Rafael, l’estremo difensore ha chiesto la rescissione del contratto, è tentato dall’offerta per Reading, squadra di seconda divisione inglese, per il brasiliano pronto un triennale con la possibilità di giocare titolare.