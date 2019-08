Calciomercato Serie A, cessioni per Inter e Bologna: importante rinnovo in casa Fiorentina

CALCIOMERCATO – Giorni importanti per il mercato. Le squadre iniziano a pensare anche alle uscite dopo aver chiuso operazioni in entrata. L’Inter, dopo il colpo Lukaku, piazza Puscas in Inghilterra. L’attaccante rumeno va al Reading, squadra di Championship, a titolo definitivo. Uscita anche per il Bologna. Il club rossoblù comunica in una nota di aver ceduto al Bristol City il centrocampista ungherese Adam Nagy.

Rinnovo importante in casa Fiorentina. Dopo giorni di trattative ha firmato il nuovo contratto fino al 2023 Bartolomiej Dragowski, portiere classe ’97. Il numero uno viola era stato tentato anche dalle sirene della Premier League. Ma ha scelto di restare a Firenze. Queste le sue parole: “Sono molto contento che finalmente arrivi il mio momento alla Fiorentina. Niente arriva gratis, alla fine sceglie sempre il mister. Lavorerò duro per ripagare la fiducia della società che mi ha dato la possibilità di rinnovare il contratto. Lavorerò dando tutto me stesso”.