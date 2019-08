Calciomercato Serie A, si muove la Sampdoria: attive anche Torino e Cagliari, il Lecce cerca il colpaccio

CALCIOMERCATO – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si fermano qui. Trattative avanzate anche per due giovani interessanti: Georgios Antzoulas (ex Fiorentina Primavera) dell’Asteras Tripolis e Mohammed Kudus, centrocampista ghanese classe 2000 in forza ai danesi del Nordsjaelland. Sampdoria sempre vigile sul fronte Verdi e su quello Simeone. Nelle ultime ore si vocifera di un possibile scambio tra l’argentino e Gabbiadini.

Giovanni Simeone che interessa e come al Cagliari. I sardi vogliono intavolare presto una trattativa per rendere ancor più competitiva una rosa già molto completa. Cagliari che lavora anche per il portiere. Dopo l’infortunio di Cragno, la pista calda sembra essere quella che porta allo svincolato Sorrentino.

Anche il Torino cerca un portiere. In questo caso si tratta di un vice-Sirigu. I nomi sono due: Paleari e Montipò. Il primo è reduce da una stagione strepitosa con il Cittadella, il secondo è considerato uno dei migliori giovani estremi difensori italiani ed è di scena a Benevento. La scelta del Torino ricadrà su uno di loro. Toro che lavora anche ad uno scambio a centrocampo con il Verona: Gustafson agli scaligeri, Bessa in granata.

Il Lecce è intenzionato a regalare a Liverani un attaccante dal profilo internazionale. Non tramontata definitivamente la pista Burak Yilmaz (che resta comunque molto difficile) si aprono tre strade. Una porta a Choupo-Moting, attaccante del Psg. La seconda a Kostas Mitroglou del Marsiglia. La terza ad Emmanuel Adebayor, svincolato. I salentini sognano il colpaccio. Intanto, Diego Farias è un calciatore del Lecce. Raggiunto l’accordo con il Cagliari per l’acquisizione a titolo temporaneo dell’attaccante brasiliano, classe 1990. L’accordo prevede un diritto di opzione in favore del Lecce, unitamente all’obbligo di riscatto in caso di permanenza in serie A.

Il Bologna, dopo le tante entrate, pensa a qualche uscita. Diego Falcinelli è sicuramente tra i partenti. Sull’ex Crotone ci sono Brescia e Verona. Ma l’agente di Falcinelli sta trattando anche con due squadre belghe: Cercle Brugge e Kortrijk.