Calciomercato Serie A, le ultime: nomi nuovi per la mediana del Bologna, innesto Verona, attiva la Spal

CALCIOMERCATO – Il mercato sta per chiudersi, ma le squadre sono ancora al lavoro. A fare il punto sulle trattative è La Gazzetta dello Sport. La Roma continua il pressing su Rugani. Come noto, Fonseca vuole un difensore centrale e il profilo dello juventino sarebbe quello ideale. Rugani ha già dato un’apertura di massima al trasferimento, che renderebbe felice anche la compagna Michela, impegnata a Roma. Non dovesse trovarsi un accordo, Petrachi andrebbe su un altro giovane: Maxense Lecroix, 19 anni, difensore centrale del Sochaux, di cui in Francia si parla molto bene. Giallorossi che lavorano anche in uscita. Olsen può andare alla Dinamo Mosca, Gonalons al Rennes. I giovani Antonucci e Riccardi hanno offerte da mezza Serie A e partiranno in prestito. Per Defrel è ormai sfida a due tra Cagliari e Sampdoria.

Il Bologna è alla ricerca esasperata di un mediano. L’affare Gustavo Cuellar con il Flamengo si è complicato per le modalità di pagamento, anche se in Brasile lo danno in dirittura d’arrivo. Ecco spuntare allora le alternative: Baptiste Santamaria (Angers), Nicolas Dominguez (Velez), Adrien Tameze (Nizza) e Matias Kranevitter (Zenit), argentino con passaporto italiano, cosa da non sottovalutare. Da registrare la voce sull’ex Milan José Mauri, svincolato.

La Sampdoria aspetta lo svincolato Ben Arfa e insiste con il Chievo per Vignato, corteggiato da mezza Europa, e Stepinski, che interessa anche alla Spal.

Proprio la Spal è tra le più attive. Il club ferrarese ha annunciato il portiere Letica dal Bruges in prestito con diritto di riscatto. Può arrivare anche Capezzi (Samp). Fatta per il giovane difensore Spina, classe 2002, dalla Juve in prestito. Occhi puntati sugli svincolati Padoin e Bjarnason.

Il Sassuolo ha ufficializzato Muldur dal Rapid Vienna. Il Cagliari sta per cedere Colombatto, centrocampista classe ‘97, in prestito al Sint-Truiden. Il Milan e gli agenti di Laxalt hanno aperto al prestito. In pole c’è l’Atalanta. Il Verona ha preso Amrabat per la mediana: il classe ‘96 del Bruges arriva in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni e insiste per Barrow con l’Atalanta. Occhio all’affare Conti-Parma negli ultimi giorni di mercato.