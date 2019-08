Calciomercato Serie A, le ultime: il Cagliari cerca il sostituto di Cragno, doppio innesto Sassuolo

CALCIOMERCATO – Non si muovono soltanto le squadre di Serie B. Anche la A è molto attiva. Il Cagliari, in particolare, sta cercando un profilo per sostituire Alessio Cragno, vittima di un brutto infortunio. Tre i profili tra gli svincolati: Viviano, Puggioni, Sorrentino, con il primo favorito. Si muove anche la Spal, che deve sostituire, a sua volta, Fares. Resta viva la pista Laxalt, ma spunta anche il nome di Arkadiusz Reca dell’Atalanta. I ferraresi si muovono decisi anche per Babacar, sempre seguito dal Lecce.

Cessione per l’Inter. Accordo con i belgi del St Truiden per il passaggio in prestito di Facundo Colidio, attaccante della Primavera. Sassuolo vicinissimo al doppio innesto: Toprak dal Borussia Dortmund e Muldur dal Rapid Vienna. Il primo è un difensore centrale turco di grande esperienza, il secondo un terzino destro giovane che andrebbe a prendere il posto di Lirola.