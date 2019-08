Calciomercato Serie B e C, le ultime trattative: il Crotone pensa ad un ritorno, attive Teramo e Ternana

Anche in Serie B e C, come in A, mancano 10 giorni all’inizio del campionato. Molte squadre, però, sono ancora dei cantieri aperti, a fronte di alcune a cui mancano invece soltanto gli ultimi innesti per completare la rosa.

Il Corriere dello Sport fa la sua solita ‘carrellata’ di trattative. Sempre forte l’interesse del Frosinone per Biabiany, mentre il Crotone pensa ad un ritorno: Diego Falcinelli. Autentico colpaccio per la B, l’attaccante è stato protagonista coi calabresi al primo anno di Serie A. Molto attivo in entrata e in uscita l’Ascoli, che dopo l’arrivo di Pucino ha il compito di piazzare i vari Laverone, Baldini e Tassi, ma non sono escluse altre uscite. La Juve Stabia vuole fare la spesa in Serie C: si seguono Giraudo (concorrenza del Crotone), Ricci, Maita, Cissé e Castaldo.

In Serie C, secondo ‘no secco’ della Sambenedettese alla Reggina per Rapisarda, già cercato settimane fa. A tal proposito, sempre per la fascia destra amaranto, ricevuta una proposta dalla Reggiana per Niko Kirwan che il ds Taibi sta valutando. Parco attaccanti: dopo Ferragosto la Ternana dovrebbe chiudere per il colpaccio Caturano, su cui si registra però ancora l’interesse della Reggina. Il Teramo ha invece praticamente chiuso, senza resistenze, per Simone Magnaghi, mentre si pensa anche a Francesco Bombagi.