Calciomercato Serie B e Serie C, doppio colpo dell’Entella: due arrivi anche per l’Avellino

CALCIOMERCATO – Importati ore di trattative per quanto riguarda il calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Doppio colpo per la Virtus Entella che si assicura le prestazioni di Andrea Schenetti dal Cittadella e di Nicolò Buso dalla Roma, mentre i liguri cedono in prestito con diritto di riscatto Leonardo Gatto alla Triestina. L’Empoli ufficializza Balkovec (Verona) e regala a Bucchi l’attaccante Merola che arriva dall’Inter.

Il Frosinone cerca rinforzi in mezzo al campo e non abbandona la pista Rohden, svincolato, la scorsa stagione al Crotone. Ufficiale intanto il passaggio di Chibsah al Gaziantepspor. Il Pescara insiste per Segre del Torino (lo scorso anno a Venezia) e Di Gaudio del Verona. Pucino, fuori rosa alla Salernitana, è più vicino all’Ascoli che allo Spezia. Il Cosenza cerca l’accordo con Bianco (Perugia) per la mediana e attende l’ok per Pierini (Sassuolo) nel weekend. Ufficiale infine il passaggio di Pavan (Renate) al Cittadella.

Tanti movimenti anche in Serie C. Il Novara ha ceduto Matteo Stoppa alla Juve U23. De Vito passa dal Rieti al Fano. Biennale al Teramo per la punta Martignago (Albissola). La Pistoiese cambia in porta. Arrivano Salvalaggio svincolato dal Gavorrano e Pisseri dal Catania. Due acquisti e due rinnovi per l’Avellino. Arrivano il centrocampista Matteo Rossetti (Torino) e il difensore Silvio Petrucci (Palermo), prolungano l’attaccante Alfageme e il difensore Zullo. La Cavese rescinde con Besana e ingaggia Polito (Gela), la Sicula tessera il portiere Polverino.