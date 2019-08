Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: Cremonese scatenata, doppio colpo della Reggina

Altre importanti trattative di calciomercato in Serie B e Serie C, sono ore caldissime, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. La Cremonese è sempre più vicino a Ciofani, l’offerta da un milione di euro sta per essere accettata dal Frosinone, in arrivo anche il talento della Juventus Nicolussi, prestito per una stagione. L’Empoli continua a spingere per Coulibaly dell’Udinese ma il calciatore nicchia, nel mirino anche Adjapong, in attacco si stringe per la giovane promessa dell’Inter Merola. Al Pescara piace Di Gaudio, il Frosinone sullo svincolato Padoin. La Salernitana ha preso Jaroszyński che arriva in prestito dal Genoa, al Cosenza firma Carretta, idea Provedel per lo Spezia, il Chievo sprinta per Schafer del Genoa, l’Ascoli mette la freccia per De Col. In Serie C il Teramo ha preso Mungo, la Reggina ha piazzato il colpo Rubin per la fascia sinistra mentre per la destra Laverone ha nuovamente sorpassato Zambelli.