Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: effetto domino per gli attaccanti, bel colpo del Pisa

CALCIOMERCATO – Non solo il calciomercato di Serie A. Anche per Serie B e Serie C sono gli ultimi giorni di trattative. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. Bel colpo del Pisa che prende Varnier dall’Atalanta. Il difensore centrale, ex Cittadella, è voglioso di rilancio dopo un grave infortunio. Toscani che si avvicinano anche a Millico del Torino. Si muove anche la Juve Stabia che si avvicina allo svincolato Garofalo e segue la punta Bonazzoli (Sampdoria) sul quale c’è anche lo Spezia.

La Salernitana invece spinge forte per Capuano, difensore del Frosinone. Il Benevento ha chiesto D’Orazio al Cosenza. Al Pescara in prova l’esterno offensivo Keba Coly (Roma). L’Entella tratta Capezzi. Il Perugia ha fatto un sondaggio con il Cagliari per Deiola, 24 anni, anche se il primo obiettivo resta Scozzarella del Parma.

Occhio all’effetto domino che potrebbe innescare la partenza di Montalto. Sull’attaccante della Cremonese c’è il Venezia, che ha superato Livorno e soprattutto Catanzaro. Via Montalto, a Cremona il primo indiziato per sostituirlo è Ceravolo (Parma) seguito anche dal Frosinone, che spera di convincere Matri (Sassuolo) o Falcinelli (Bologna).

In Serie C il Piacenza sta provando in tutti i modi a chiudere l’esperto difensore Cosenza (Lecce), mentre Tsonev può finire alla Casertana. Il Como ufficializza Bolchini (Arconatese), la Ternana invece ingaggia l’esterno Celli (Teramo) che firma un contratto annuale. Ufficiale il ritorno del difensore Costa (Benevento) alla Reggiana. La Viterbese tessera il centrocampista spagnolo Fran Alvarez, era svincolato.