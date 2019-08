Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: l’Entella bussa in casa Samp, scambio Chievo-Genoa

Ultimi aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Entella ha chiesto l’esterno Rolando alla Samp (c’è anche il Pisa) e torna alla carica per Falletti (Bologna). Il Chievo ufficializza il difensore Marin Cavar dal Winterthur e sta per definire uno scambio col Genoa: il centrocampista Schafer a Verona e il portiere Caprile da Preziosi. Il Cosenza stringe anche per Schiavi (Salernitana), lo Spezia preleva Bordin dalla Roma e lo presta alla Pistoiese.

Il Padova supera l’Alessandria per Castiglia (Salernitana), Paponi (Juve Stabia) ha firmato un biennale col Piacenza. Il Carpi nelle prossime ore definirà un mega scambio con la Fermana: in Emilia i centrocampisti Grieco e Rossoni, nelle Marche vanno Petrucci, Manè, Venturi e Soragna. Il Bisceglie può chiudere un doppio affare col Lecce, Dubickas e Megelaitis e dai salentini tratta anche Saraniti, il Francavilla ha l’accordo per la punta Baclet (Reggina).