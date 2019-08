Calciomercato Serie B e Serie C, tre squadre su Ceravolo: attive Perugia e Pescara, colpo Alessandria

CALCIOMERCATO – Non solo il mercato di A. Anche le trattative in Serie B e Serie C entrano nel vivo, in vista degli ultimi decisivi giorni. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Il Livorno cerca un rinforzo in attacco. Tra i tanti nomi al vaglio dei labronici c’è quello dell’esterno della Primavera dell’Atalanta Colley, che molto bene sta facendo nel pre-campionato con la Dea. Il Perugia sta per riportare in Italia il difensore Gabriele Angella, reduce dall’esperienza in Belgio con lo Charleroi. La Juve Stabia cerca un difensore centrale. Due i nomi caldi: Silvestre e Casasola. Le Vespe insistono anche per Fabio Ceravolo del Parma, ma sull’attaccante dei ducali ci sono anche Frosinone e Pisa.

Il Pescara prova a chiudere per Adrian Stoian, ma segue anche Bidaoui. In Serie C, colpo dell’Alessandria che si assicura le prestazioni di Umberto Eusepi. Possibile ritorno in casa Ternana: vicino Montalto.