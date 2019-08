Calciomercato Torino, da Cairo arrivano indicazioni sul colpo in attacco

Il Torino vince e convince in Europa League, inizio da protagonista per i granata che hanno intenzione di fare sul serio in campionato, il calciomercato non è ancora decollato, il presidente Cairo ha in mente almeno due colpi anche se decide di mantenere il profilo basso in un’intervista riportata a ‘La Gazzetta dello Sport’: «In avanti abbiamo Belotti, Zaza, Iago, Berenguer, i giovani Millico e Rauti che piacciono al mister e il convalescente Edera. Chi togli? Io sono qui pronto a cogliere l’eventuale occasione, ben lieto di fare operazioni che siano anche utili alla società. Ma bisogna mettere sulla nostra torta una vera ciliegina: dev’essere un colpo che piaccia al mister, che sia compatibile con il gruppo e altri fattori».

Verdi è un nome che circola da tempo: è lui il preferito?

«A me non piace parlare di giocatori di altre squadre, quando si è parlato dei nostri mi ha dato fastidio. Quindi voi dite Verdi e io rispondo in generale: guardate che a volte un giocatore non lo riesci a prendere perché la sua società non ha fatto gli acquisti che doveva fare e dunque non lo libera».

Ah quindi sta aspettando che il Napoli faccia Lozano…

Cairo ride e ribadisce: «Ma non sto parlando di Verdi, ripeto, sto dicendo in generale».

Certo che il tandem Belotti-Zaza funziona alla grande.

«Vero: si cercano e si trovano. Ma questo gruppo sta benissimo assieme. Perciò dico che è difficile migliorarlo. Noi abbiamo confermato la squadra che nel girone di ritorno ha fatto ilquarto posto con un punto in meno di Juve e Milan. Ci sono poi due rientri dai prestiti, Lyanco e Bonifazi, e sono stati inseriti dei giovani importanti come Millico e Rauti davanti e Singo in difesa. E poi abbiamo uno Zaza completamente diverso. Ha fatto il ritiro con il mister, è stato apprezzato da Mazzarri anche per aver accettato a volte la panchina. Dimostra di impegnarsi allo spasimo, di avere voglia e di poter fare bene con Belotti. Secondo me lo Zaza di oggi è un giocatore nuovo».

Sulle fasce forse servirebbe qualcosa: il Toro non è numericamente un po’ scoperto?.

«Abbiamo De Silvestri, Ansaldi, Aina, Berenguer che lo può fare… E Parigini che ormai si è aggregato nuovamente: non era in panchina perché appena tornato, ma è pienamente ristabilito dopo l’intervento chirurgico».

Quindi la ciliegina si allontana o rimane la voglia di prenderla?

«A me le ciliegie piacciono, ma ultimamente non ne ho trovate di buone… Adesso forse è più il tempo delle pesche… Credetemi è proprio difficile. Stiamo vedendo uno Zaza rinato, un Belotti che è tornato lui in modo prepotente, un Baselli maturato, Meité formidabile, Berenguer fa cose straordinarie… In difesa ci sono due giocatori come Izzo e Nkoulou più Bremer, Djidji, Lyanco, Bonifazi… Ditemi voi chi in Serie A ha sei difensori di questo livello. Non li ha nessuno, nemmeno la Juventus. Più il portiere della Nazionale…».

L’Inter ha un trio niente male, presidente.

«Ecco sì, l’Inter. De Vrij, Skriniar e Godin sono molto forti, in effetti. Ma poi il quarto chi è?».

Le sono costati molto quegli undici «no» per erigere questo muro invalicabile?

«Sì perché io sono un uomo del sì e i muri non mi piacciono. Inoltre si trattava di offerte economicamente importanti, magari fatte da amici ai quali è sempre complicato opporre un rifiuto. Ma la continuità è un valore aggiunto».

Come è arrivato alla decisione della conferma in blocco della rosa?

«Questa idea mi è venuta quando andammo al Cimitero Monumentale per il settantesimo anniversario della tragedia di Superga. Vedendo le tombe dei giocatori appena ripulite, notando le loro età così giovani… Sono andato a rivedermi le formazioni del Grande Torino e ho visto che la società a volte non toccava nulla, a volte inseriva un giocatore. Punto. La formazione è sempre stata quella: Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti e Castigliano intoccabili…Hanno inserito solo Menti successivamente, ma la difesa è rimasta sempre quella. Così come Loik, Mazzola, Gabetto. Ecco, il giovane Ossola per Ferraris, ma insomma in 5 anni variazioni minime».

Questo Wolverhampton cosa le suggerisce?

«Sono arrivati settimi in campionato, come noi… Non mi viene altro in mente se non che prendendo il PSV saremmo stati allo stesso livello di difficoltà. Quindi sarà una bella sfida: penseremo ad affrontarla con la giusta concentrazione. Ma dopo aver vinto a Minsk».