Calciomercato, le trattative: bombe clamorose sulla Juventus, Maxi Lopez può tornare in corsa, innesto del Verona

Ultimi giorni clamorosi di calciomercato, le trattative sono entrate nella fase decisiva e sono in arrivo importanti novità soprattutto per le big del campionato. Una di queste è sicuramente la Juventus e gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dall’estero. I bianconeri sono al lavoro in uscita ma l’intenzione è quella di completare la rosa con un altro difensore ed un attaccante. La Juventus è al lavoro con il Barcellona per lo scambio Rugani-Umtiti, si è parlato anche del giovane Juan Miranda mentre per il centrocampo voci su uno scambio Emre Can-Rakitic. Ma le bombe clamorose riguardano l’attacco, una soluzione ancora calda riguarda Icardi ma dall’estero lanciano una doppia bomba clamorosa. I blaugrana avrebbero offerto ai bianconeri Luis Suarez, sarebbe sicuramente un colpo sensazionale per la Vecchia Signora mentre dal Brasile lanciano la notizia di una super offerta della Juve al Psg per Neymar, 100 milioni più il cartellino di Dybala ed anche per l’ingaggio non ci sarebbero problemi. Ovviamente si tratta di notizie tutte da verificare.

Santon verso il Maiorca, niente da fare per la Spal mentre si avvicina il ritorno al Sassuolo dell’attaccante Defrel, il Cagliari ha deciso di non affondare il colpo. Nuovo innesto dell’Hellas Verona che ha preso Sofyan Amrabat, classe ’96 del Club Bruges, prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro. Può tornare in corsa l’attaccante Maxi Lopez, offerta del Crotone e l’ex Sampdoria ci sta seriamente pensando.