Calciomercato, le trattative: mega scambio Spal-Chievo, Simeone conteso

Calciomercato, le ultime novità per quanto concerne la sessione estiva a dieci giorni esatti dal termine. Molto attiva la Spal, a cui ancora manca qualche tassello come evidenziato ieri dal tecnico Leonardo Semplici. Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, ferraresi alle prese con un mega scambio con il Chievo Verona: in biancoazzurro potrebbero approdare il difensore Tomovic e l’attaccante Stepinski, percorso inverso invece per il finlandese Sauli Vaisanen.

Giovanni Simeone conteso. Il figlio d’arte, che rischia di perdere il posto da titolare dopo l’arrivo di Boateng e Ribery e l’esplosione di Sottil, potrebbe cambiare aria: oltre al Cagliari, che rimane la squadra più vicina ad accaparrarselo, si è fatto vivo l’Hellas Verona, comunque ancora in pressing per Barrow. Al Sassuolo piace un giovane esterno d’attacco (Al Taamari), mentre il Parma non molla la pista Bonifazi.