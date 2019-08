Calciomercato, le ultime: sorprese in casa Torino e Genoa, scambio Samp-Spal ed innesto dell’Atalanta

Ultimi giorni di calciomercato e trattative caldissime, le squadre si preparano a rinforzarsi dopo la prima giornata del campionato di Serie A e completare le rose. Contatto tra Sampdoria e Spal, le due società stanno lavorando ad un possbile scambio che riguarda Viviani e Sala, aggiornamenti previsti tra oggi e domani. Il Torino deve fare i conti con il caso Nkoulou ma si muove anche in entrata, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ i granata pensano, per rinforzarsi nel reparto avanzato, anche a Jeremie Boga, esterno offensivo classe ’97 del Sassuolo, per la fascia ritorno di fiamma per Federico Dimarco. Mossa a sorpresa del Genoa, il club rossoblù vuole Lucas Necul, centrocampista classe ’99 dell’Arsenal de Sarandí, per l’attacco si segue l’ex Inter Manaj. Il Sassuolo sul difensore del Napoli Chiriches. L’Atalanta sta per chiudere per il difensore brasiliano del Siviglia Arana.