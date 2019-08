Calciomercato, le ufficialità: annunci per Genoa e Spal, vertice tra Preziosi e Andreazzoli

CALCIOMERCATO – Due importanti annunci negli ultimi minuti. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Marco Pajac dal Cagliari. Il giocatore è già stato allenato dal tecnico Aurelio Andreazzoli. Questo il comunicato: “Il Genoa informa di aver perfezionato con il Cagliari Calcio le procedure per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, dei diritti sportivi dell’esterno Marko Pajac”. Intanto è in corso un vertice di mercato per i rossoblu. Iniziati ieri, i colloqui proseguono oggi con Preziosi, Capozucca e Andreazzoli per fare il punto sulle uscite e su cosa manca in entrata.

La Spal comunica “di aver acquisito dal Club Bruges le prestazioni sportive del calciatore Karlo Letica“. Il portiere croato arriva in biancazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della Spal. Classe 1997, è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, militando in seguito nelle società croate Mosor Žrnovnica, Val e Rudes. Letica conta inoltre 14 apparizioni con la Nazionale U-19 croata ed una presenza con la Nazionale U-21.