Ultimi giorni di calciomercato ed aggiornamenti importanti che riguardano i club del campionato di Serie A. E’ quasi fatta per il ritorno alla Sampdoria dell’attaccante Defrel, importante investimento del club blucerchiato che ha convinto la Roma alla cessione, nelle casse del club giallorosso circa 15 milioni di euro, reparto sempre più competitivo per l’allenatore Di Francesco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ scambio in chiusura sull’asse Spal-Chievo: Tomovic a Ferrara e Vaisanen a Verona, le parti sono vicinissime e l’affare è destinato ad andare in porto nelle prossime ore. Non si ferma più la Fiorentina, altro svincolato in arrivo dopo Ribery, si tratta del difensore ex Juventus Caceres per una squadra sempre più competitiva.