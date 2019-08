Calciomercato, le ultime: nome nuovo per la difesa della Roma, novità su Schick e Laxalt

CALCIOMERCATO – Il difensore tedesco Shkodran Mustafi non è più nei piani del manager dell’Arsenal Unai Emery. Il campione del Mondo del 2014 potrebbe così tornare in Italia. Secondo il Daily Mail, infatti, sarebbero in stato avanzato le trattative con la Roma. Mustafi potrebbe sbarcare nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, per regalare a Fonseca il centrale che tanto desidera.

Non solo Juan Miranda, la Juventus avrebbe chiesto al Barcellona anche informazioni su Ousmane Dembélé. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo sul suo sito internet, nell’incontro di ieri con la dirigenza blaugrana Fabio Paratici oltre a parlare del giovane terzino brasiliano avrebbe chiesto anche l’attaccante francese. Dembelé sarebbe l’alternativa individuata in caso di cessione di Paulo Dybala al Paris Saint-Germain.

Novità importanti anche su Laxalt. Gli agenti del calciatore del Milan hanno incontrato i dirigenti rossoneri. Al termine del colloquio queste le parole di Ariel Krasouski: “Stiamo lavorando in sinergia con il club per trovare la soluzione migliore per il club e per il giocatore. Ci sono offerte, siamo in discussione ma niente di concreto. Andrà via in prestito o a titolo definitivo? Sarà un prestito“.

Arriva un offerta importante anche per Schick. La squadra interessata è il Red Bull Lipsia. L’attaccante ceco – riporta ‘Sky’ – è finito nel mirino dei tedeschi che lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Sampdoria avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Rayo Vallecano per l’esterno offensivo 27enne Adrian Embarba, per regalare un’ala a Di Francesco. Difficoltà emerse nelle ultime ore per Kamanò del Bordeaux.

Il Parma conta di chiudere a breve la telenovela Giuseppe Pezzella. Firma prevista per venerdì. Un rinforzo per la fascia sinistra gialloblù.

Mert Muldur, classe 1999 del Rapid Vienna, è ad un passo dal diventare un nuovo terzino del Sassuolo. Il calciatore arriverà per 5 milioni di euro.