Calciomercato, le ultime ufficialità: Olsen al Cagliari, il Bologna prende Dominguez, cessione Catania

Calciomercato, le ultime ufficialità. Così come previsto, è arrivato l’annuncio della Roma della cessione di Olsen al Cagliari. Il Bologna si assicura invece Dominguez ma lo lascerà un anno al Velez. Il Catania, invece, cede Mujkic al Dekani. Ecco le note ufficiali.

“L’AS Roma comunica che Robin Olsen è stato ceduto in prestito al Cagliari fino al 30 giugno 2020. Il portiere svedese, classe 1990, è arrivato nella Capitale dal Copenaghen nell’estate del 2019 e ha collezionato in giallorosso 35 presenze. Il Club augura a Olsen le migliori fortune per la sua stagione in rossoblù”.

“Il Bologna comunica di avere acquisito dal Club Atlético Vélez Sarsfield il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Nicolás Martín Domínguez a titolo definitivo. Domínguez tornerà al Velez a titolo temporaneo”.

“Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adis Mujkic, a titolo temporaneo, alla società NK Dekani, che partecipa al torneo cadetto sloveno”.