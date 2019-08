Calciomercato, le ultime: ufficialità per la Spal, novità in casa Lazio, il Cagliari cerca due profili

CALCIOMERCATO – Ore intense per il calciomercato. Le squadre tentano gli ultimi colpi. Ufficialità in casa Spal. L’Atalanta ha ceduto in prestito alla Spal di Arkadiusz Reca (’95) con diritto di riscatto e contro-riscatto. L’esterno sinistro polacco, prelevato dal Wisla Plock nell’estate dell’anno scorso, coi nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini ha sole 5 presenze all’attivo.

La Fifa ha dato il via libera alla Lazio per il tesseramento provvisorio di Jony, giocatore spagnolo arrivato dal Malaga. Lo comunica la società biancoceleste in una nota sul proprio sito. “La Fifa ha concesso l’autorizzazione per il tesseramento provvisorio del calciatore Jonathan Rodriguez Menendez, il quale sarà dunquea disposizione del mister Inzaghi in occasione della gara di domenica contro la Roma”.

Il Cagliari cerca urgentemente portiere e seconda punta. Per l’estremo difensore si è pensato a Olsen della Roma per fare un pacchetto unico con Defrel. Ma è probabile che sfumino sia l’uno che l’altro: il portiere cerca il rilancio ma aspetta forse fuori dall’Italia una chiamata da una squadra che gioca le coppe. Tra i pali si sta pensando anche a Viviano e Sorrentino perché le ultime visite a Cragno non hanno ancora scongiurato la possibilità di tempi lunghi per il recupero. I nomi per l’attacco sono quelli di Simeone e Defrel.

Il Sassuolo, anch’esso su Defrel, ha pronta l’alternativa. Si tratta di Oussama Idrissi, attaccante di proprietà dell’Az Alkmaar. Il calciatore marocchino, classe ’96, può agire da esterno o da trequartista.

Il Bari Calcio ha ufficializzato di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava Andrea Feola, centrocampista classe ’92, al club biancorosso. Il calciatore non rientrava nei programmi tecnici dell’allenatore Cornacchini.

Il Calcio Catania comunica di aver ceduto all’A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Pecorino, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto.