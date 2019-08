Sta per partire un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche le big del calcio italiano, interessate Inter, Juventus e Napoli. Partiamo da Lukaku, è definitivamente naufragata la possibilità di uno scambio con la Juventus che riguarda anche Paulo Dybala, le perplessità dell’argentino hanno spinto i Red Devils a bloccare tutto ed avrebbero inoltre dovuto fare i conti con un esborso troppo importante per accontentare le pretese della Joya. Lo United potrebbe però ‘accontentarsi’ di Mario Mandzukic, mancano poche ore alla chiusura del mercato in Inghilterra e la trattativa deve decollare a breve. La situazione riguarda da vicino anche l’Inter, lo United deve piazzare un colpo in entrata per lasciare libero Lukaku, poi i nerazzurri potranno trattare con calma l’arrivo del belga, fino al 2 settembre, ecco perchè Conte è tornato nuovamente in pole per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante.

La Juventus si sarebbe invece convinta a puntare su Icardi, operazione cash senza contropartite possibile proprio grazie alla cessione di Mandzukic più quella di Matuidi mentre Dybala alla fine potrebbe andare al Psg. Maurito è sponsorizzato anche da CR7, aspetto che potrebbe fare la differenza. E per il Napoli in pole è tornato Lozano, c’è l’accordo con il Psv, serve l’ok del calciatore.