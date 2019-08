Cessione Sampdoria, conclusa la cena con il gruppo Vialli: tutti i dettagli

CESSIONE SAMPDORIA – La Sampdoria si prepara per la seconda giornata di campionato, l’obiettivo è riscattare il ko casalingo contro la Lazio. A tenere banco è anche il futuro del club, nelle ultime ore importanti novità, il gruppo di Gianluca Vialli ha concluso la giornata con una cena nella zona di Boccadasse, presenti i due finanziatori dell’operazione per l’acquisto della Sampdoria Jamie Dinan e Alex Knaster, Fausto Zanetton, co fondatore con Vialli della piattaforma Tifosy, nella giornata di domani visiteranno il centro sportivo Mugnaini di Bogliasco per vedere le strutture dove si allenano prima squadra e squadre giovanili, potrebbero anche visionare un’area per la costruzione del nuovo stadio.