Cessione Sampdoria, ci siamo: Ferrero si è convinto, Vialli si riprende i blucerchiati

CESSIONE SAMPDORIA – Ci siamo quasi. La Sampdoria continua la preparazione per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra competitiva, le premesse sono buone ed entro i prossimi giorni arriveranno nuovi acquisti, nel frattempo a tenere banco è sempre più la cessione del club con importanti aggiornamenti nelle ultime ore. Il presidente Massimo Ferrero si sarebbe convinto a cedere il club, Vialli è pronto a prendere il testimone, la trattativa ormai è nella fase finale, la richiesta iniziale era di circa 100 milioni di euro, negli ultimi mesi sono stati effettuati importanti passi in avanti, non è stata raggiunta ancora l’offerta a 3 cifre ma siamo vicinissimi, Ferrero ha capito che il suo percorso alla Sampdoria è ormai finito e quindi sembra intenzionato ad accontentarsi, una cifra vicina ai 95 milioni di euro. La documentazione è tutta pronta, per la definitiva fumata bianca è solo questione di tempo.