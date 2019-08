Ciliverghe, nuovo innesto in difesa: arriva Garofalo

Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisto delle prestazioni sportive del difensore Alessio Garofalo. Il terzino sinistro, romano classe ’98, è reduce dall’esperienza nella Paganese in serie C dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile della Lazio e aver vestito in seguito anche le maglie di Perugia e Cavese. “Siamo felici di accogliere Alessio in squadra – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – è un elemento che porta qualità al reparto arretrato, ma anche esperienza e fisicità. Alle spalle ha un passato recente importante ed il fatto che abbia deciso di scendere in serie D scegliendo il Ciliverghe dimostra la bontà del nostro progetto. Sarà una soluzione in più il tecnico Carobbio visto che in linea con la nostra politica anche lui è un calciatore duttile che nasce come terzino sinistro, ma è capace anche di disimpegnarsi nel ruolo di centrale difensivo”.

“Non vedo l’ora di scendere in campo per questa squadra da cui sono stato accolto benissimo – le parole di Alessio Garofalo – vedo grande voglia di crescere da parte della società con un progetto importante già nel medio termine. L’impatto con Carobbio è stato molto positivo, insegna calcio e cura ogni minimo particolare, si vede che ha davanti a sé un futuro importante ed io devo sfruttare al massimo questa opportunità di averlo come allenatore per crescere. Il ruolo non è un problema, nasco terzino sinistro, ma posso adattarmi anche al ruolo di centrale che ho già fatto, inoltre con Minelli al fianco durante gli allenamenti posso migliorare notevolmente”.