Cina, vola il Guangzhou: la squadra di Cannavaro vince ed allunga

Il campionato cinese continua a regalare sempre grande spettacolo, la stagione è nella fase importante. Vola il Guangzhou Evergrande che vince ancora ed allunga, la squadra di Fabio Cannavaro centra la 13esima vittoria di fila in campionato, successo anche nello scontro diretto in casa del Beijing Gouan per 3-1 e volando a +7 dopo 22 giornate, la vittoria finale sembra ormai più vicina, si tratta di un percorso davvero strepitoso, le reti sono state realizzate da Paulinho, Elkeson e Yang Liyu per una partita quasi mai in discussione.