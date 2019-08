Compleanno Sampdoria, il messaggio di Di Francesco conquista i tifosi blucerchiati

“Ci conosciamo da poco ma quel poco mi e’ bastato per comprendere la bellezza e l’unicita’ dei tuoi colori, il fascino della tua storia, la meraviglia del tuo tifo. Buon compleanno, U.C. Sampdoria”. E’ questo il tweet del nuovo allenatore dei blucerchiati, Eusebio Di Francesco che ha fatto gli auguri alla società per il suo 73^ compleanno. Sta per iniziare una stagione importante in casa Sampdoria, l’obiettivo è quello di migliorare il risultato della scorsa stagione e la scelta in panchina è stata sicuramente importante, Di Francesco è un allenatore che non ha bisogno di presentazione e la dirigenza sta lavorando sul mercato per regalare calciatori all’altezza.