Conferenza stampa di inizio campionato per gli arbitri

Venerdì 23 agosto alle ore 11.30, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si terrà il tradizionale incontro della Presidenza dell’AIA, e degli arbitri di Serie A e B, con i vertici federali ed i rappresentanti delle Leghe, che sarà preceduto da una riunione del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri. All’incontro, interverranno il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi, i rappresentanti delle Leghe di A e B, i Responsabili della CAN A e CAN B, Nicola Rizzoli e Emidio Morganti, oltre ai rappresentanti delle altre componenti federali ed i componenti del Comitato Nazionale AIA, con i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali. Alle ore 15.00, dopo l’evento inaugurale del campionato di calcio, sempre presso il CTF di Coverciano, si terrà una conferenza pubblica, con il Responsabile della CAN A Nicola Rizzoli, aperta ai soggetti interessati delle società di Serie A e alla stampa accreditata, per approfondimenti tecnici sulla Circolare n° 1, relativa alle novità introdotte dall’IFAB per la stagione sportiva 2019/2020.