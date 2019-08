Coppa Italia Serie C, altre gare si sono giocate tra il pomeriggio e la sera dopo la serie di gare di ieri. Da registrare il roboante 6-0 del Gubbio contro il Fano e le vittorie esterne per 0-1 di Albinoleffe e Renate, rispettivamente in casa di Giana Erminio e Gozzano. Successi anche per Cesena e Ternana: i primi sbancano Rimini per 1-2, i secondi hanno la meglio dell’Olbia non senza difficoltà (3-2 il finale). La Juventus Under 23 regola per 2-0 la Pergolettese.