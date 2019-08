Coppa Italia Serie C, secondo e terzo turno eliminatorio: il calendario completo

In relazione ai risultati conseguiti nelle gare della prima giornata, la Lega Pro ha reso noto il calendario per la Fase Eliminatoria della seconda e terza giornata dei gironi con tre squadre di Coppa Italia di Serie C.

Girone A. Seconda giornata, domenica 11 agosto 2019:

Como-Gozzano. Riposa: Renate.

Terza giornata, domenica 18:

Renate-Como. Riposa: Gozzano.

Girone B. Seconda giornata, domenica 11 agosto:

Lecco-Giana Erminio. Riposa: Albinoleffe.

Terza giornata, domenica 18:

Albinoleffe-Lecco. Riposa: Giana Erminio.

Girone C. Seconda giornata, domenica 11:

Pergolettese-Reggio Audace. Riposa: Juventus under 23.

Terza giornata, lunedì 19:

Reggio Audace-Juventus under 23. Riposa: Pergolettese.

Girone D. Seconda giornata, sabato 10 agosto:

Pistoiese-Pontedera. Riposa: Pianese.

Terza giornata, sabato 17:

Pianese-Pistoiese. Riposa: Pontedera.

Girone E. Seconda giornata, domenica 18:

Vis Pesaro-Rimini. Riposa: Cesena.

Terza giornata, domenica 11 agosto:

Cesena-Vis Pesaro. Riposa: Rimini.

Girone G. Seconda giornata, domenica 11 agosto:

A.J. Fano-Teramo. Riposa: Gubbio.

Terza giornata, domenica 18:

Teramo-Gubbio. Riposa: A.J. Fano.

Girone H. Seconda giornata, domenica 11 agosto:

Olbia-Rieti. Riposa: Ternana.

Terza giornata, domenica 18:

Rieti-Ternana. Riposa: Olbia.

Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: show di Cremonese e Perugia, innesto al Modena