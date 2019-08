Si sta giocando la giornata valida per il campionato di Serie B, in una delle due gare di oggi in campo Crotone e Cosenza che si stanno affrontando in un derby che non ha bisogno di presentazioni. Un altro motivo di grande interesse è la presenza allo stadio dell’attaccante Maxi Lopez, il Crotone ha piazzato un grande colpo di mercato in grado di fare la differenza nel campionato cadetto. Delirio per l’ex Sampdoria, giro di campo e calciatore che si candida a tornare grande protagonista.