Debrecen-Torino diretta live: le formazioni ufficiali e dove vedere la partita su Sky

Debrecen-Torino diretta live – Ostacolo non insormontabile, a maggior ragione dopo il 3-0 della gara d’andata in Italia. Ma guai, per i granata, a sottovalutare l’impegno nella sfida di ritorno dei preliminari di Europa League contro il Debrecen in Ungheria. Ci si gioca un passaggio importante della qualificazione.

Diretta video

Accordo trovato in extremis tra il Debrecen e Sky Sport: Debrecen-Torino (fischio d’inizio alle ore 18.30) sarà visibile regolarmente in tv a partire dalle 18.30.

L’infortunio di Iago Falque e l’assenza di Lukic hanno un po’ complicato i piani per Walter Mazzarri, che dovrà cambiare qualcosa, tridente formato da Zaza, Belotti e Berenguer.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kusnyir, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic; Varga; Garba. A disp. Adeniji, Barna, Csoz, Kinyik, Kosicky, Pinter, Zsori.

All. Herczeg

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti, Berenguer. A disp. Rosati, Singo, Rincon, Rauti, Gilli, Bonifazi, Millico.

All. Mazzarri