Fiorentina, Antognoni: “Gente esperta e giovani emergenti in rosa”

“L’obiettivo è costruire una squadra di esperienza, abbiamo preso Boateng anche per questo, poi c’è Lirola che è un giovane emergente ma che ha già fatto oltre 100 partite in Serie A, si tratta di elementi che garantiscono una certa sicurezza”. Così, ai microfoni di Sky Sport 24, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni. “Una formazione esperta, ma con giovani da inserire nella rosa, manterremo in prima squadra 2-3 giocatori del settore giovanile”, ha aggiunto Antognoni consapevole che c’è ancora qualcosa da fare sul mercato. “Abbiamo qualche ruolo ancora scoperto, ma abbiamo anche varie alternative importanti, l’ossatura della squadra è già formata da giocatori basilari come Pezzella e Milenkovic in difesa e Chiesa in attacco, dovevamo rivedere il centrocampo e l’arrivo di Badelj è stato importante, senza dimenticare che abbiamo calciatori come Biraghi e Benassi, ragazzi italiani che hanno fatto bene e che speriamo si confermino”.

