Fiorentina, Commisso parla di Ribery: “Ho fatto un grande regalo ai tifosi”

“Ho visto la festa di ieri sera per la presentazione di Ribery. Credo di aver fatto un grande regalo ai tifosi”. Lo ha detto ai microfoni di “Radio Bruno” il presidente e proprietario viola Rocco Commisso, arrivato quest’oggi a Firenze per assistere domani alla gara di debutto in campionato della Fiorentina contro il Napoli al “Franchi”. “Sono contentissimo di essere tornato a Firenze, ho fatto un lungo viaggio e ora siamo qui – ha aggiunto – Oggi presenteremo i nuovi sponsor del club fra cui Mediacom”.