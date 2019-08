Fiorentina, Commisso: “Vogliamo solo il meglio per Chiesa. Ieri i tifosi meritavano qualcosa in più”

“Federico Chiesa è un bravissimo ragazzo, noi vogliamo solo il meglio per lui perché so che ha cuore e giocherà forte per noi, e sarà importantissimo in questa stagione”. Lo ha detto il presidente e proprietario viola Rocco Commisso ospite negli studi della ‘Tgr-Toscana’. “Sono dispiaciuto perché il risultato finale è un po’ ingiusto -ha aggiunto Rocco Commisso tornando sulla sconfitta patita dalla formazione gigliata ieri sera per mano del Napoli-. I tifosi si meritavano qualcosa in più, ed anche la squadra che per me ha giocato assai bene e li voglio ringraziare perché è importante riconoscere quando qualcuno ce la mette tutta, e secondo me lo hanno fatto tutti. Avevo detto loro di giocare ‘duro’, non mollate fino all’ultimo minuto, ed hanno fatto tutto questo”.

“Orgoglioso di aver giocato i miei primi minuti con la Fiorentina. Che partita! Grande battaglia, grande supporto dai nostri tifosi, purtroppo non il risultato che avremmo voluto. Ora ricominciamo a lavorare duramente per migliorare ancora ed ancora. Insieme!”: Franck Ribery commenta così, con un post sul suo profilo Instagram, il suo esordio con la maglia della Fiorentina ieri sera contro il Napoli.