Fiorentina, Joe Barone ribadisce: “Chiesa è un nostro giocatore”

‘Federico è un nostro giocatore, Federico è della Fiorentina”. Con queste parole il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha ribadito l’incedibilità di Chiesa da tempo nel mirino della Juventus e di vari club internazionali. A margine della presentazione di Milan Badelj oggi allo stadio Franchi l’uomo di riferimento del magnate italo americano ha anche raccontato un episodio riguardante proprio Chiesa a cui sabato scorso è stata annullata una rete durante l’amichevole con il Livorno: ”A fine gara negli spogliatoi Federico è venuto da me e mi ha detto: ‘Joe, quello era gol, hai visto che bel gol che ho fatto!’. Gli ho detto ‘guarda non era fuorigioco, era un bellissimo gol’…Più di quello, Federico è il nostro giocatore, giocherà accanto a Badelj, inutile fare sempre le domande su di lui”.

Dopo gli arrivi di Kevin Prince Boateng e del giovane centrocampista Alessandro Lovisa, classe 2001, dal Pordenone: ”Per questa stagione non ci siamo posti nessun obiettivi precisi – ha dichiarato il ds viola Daniele Pradé – E’ giusto essere chiari, la Fiorentina viene da un 16 posto e sta attuando un cambiamento radicale, della prossima squadra in campo ci saranno 2/3 giocatori che hanno fatto per intero lo scorso campionato, vogliamo ripartire come nel 2012 da una squadra che gioca bene, che riporta entusiasmo, che ti ridà l’identità e lavori per diventare fortemente competitiva. Perché il presidente Commisso è fortemente competitivo e ha una grandissima voglia di alzare un trofeo e quel trofeo in un tempo che non sia troppo lungo glielo dobbiamo dare”.