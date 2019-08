La gaffe di Pupo, grida “forza Benevento” ma…

Nella serata di ieri gaffe di Pupo che ha scatenato la reazione dei social, sono stati tanti i commenti nelle ultime ore. Il cantante, presente a Pratola Serra, in provincia di Avellino si è esibito per per la Sagra della Polpetta e ha iniziato ad esaltare la squadra del Benevento con riferimento anche al risultato di 0-0 nell’anticipo del campionato di Serie B contro il Pisa. Il pubblico come riporta the wam ha iniziato a protestare ed il pubblico si è reso conto della gaffe, nel dettaglio che non si trovava in provincia di Benevento ma in Irpinia.