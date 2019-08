Genoa, i convocati di Andreazzoli: indizio di calciomercato, una cessione e due nuovi acquisti sul pullman

Il Genoa si prepara per la prossima stagione, domani sera amichevole ufficiale al Mirabello di Reggio Emilia contro la Reggiana, sul pullman anche due dei nuovi acquisti: Riccardo Saponara e il giovane colombiano Kevin Agudelo. Lasse Schone invece, che ha sostenuto in mattinata le visite mediche per raggiungere poi la sede nel primo pomeriggio in vista della firma, si unirà più avanti ai compagni. Non sono partiti invece con il resto del gruppo il giovane Schafer e soprattutto Oscar Hiljemark, lo svedese è in uscita considerando l’abbondanza a centrocampo dopo gli ultimi acquisti, il contratto è in scadenza nel 2020.