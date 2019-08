Genoa, Pajac si presenta: “sono pronto e felice di essere qui”

Il Genoa sta costruendo una squadra molto importante ed in grado di lottare anche per l’Europa. Visite mediche per l’ultimo arrivato, l’esterno croato ex Cagliari Marko Pajac: “sono pronto e felice di essere qui, in due-tre giorni chiuderemo l’accordo“. A Genova Pajac ritroverà sia Capozucca che Andreazzoli. “La loro presenza ha pesato molto sulla mia scelta e sono contento di aver gia’ lavorato con entrambi”.

“Mi aspetto una squadra forte e spero di fare un buon campionato in cui vada tutto bene”. Il calciatore non raggiungerà i compagni in ritiro a Cavriago ma tornerà in Croazia per motivi familiari, poi sara’ a disposizione del tecnico Andreazzoli.