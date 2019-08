Giuseppe Rossi, duro commento contro la Var: “Sta rovinando il calcio” [FOTO]

Sin dalla sua nascita, ha raccolto consensi e dissensi. E, nonostante si stia ‘allargando’ a macchia d’olio, la VAR continua ad essere oggetto di dibattito.

Tra i contrari c’è Giuseppe Rossi. L’ex attaccante di Manchester United, Parma e Fiorentina, tra le altre, ha duramente attaccato lo strumento tecnologico che aiuta l’arbitro nei casi più dubbi di una partita. Eloquente il tweet nel suo profilo ufficiale: “VAR is ruining football. #nomoreVAR” si legge. Cioè: “La Var sta rovinando il calcio. Non più Var”. Probabilmente, il calciatore si riferisce all’episodio della sfida tra Manchester City e Tottenham, con la compagine di Guardiola che si è vista annullare un gol al ’92 (autore Gabriel Jesus) per un presunto fallo di mano sugli sviluppi dell’azione che ha portato al gol. Ecco il tweet.