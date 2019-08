Gol Sensi, il centrocampista prende per mano l’Inter contro il Tottenham ma che giocata di Esposito [VIDEO]

GOL SENSI – Si sta giocando un match interessante valido per l’International Champions Cup, in campo Tottenham e Inter, partita che nel primo ha dato già interessanti indicazioni. All’intervallo le squadre sono ferme sul risultato di 1-1, inglesi in vantaggio grazie alle rete di Lucas Moura su assist di Lamela, al 36′ ci pensa Sensi a ristabilire la parità dopo una grande giocata di Esposito. Il centrocampista ex Sassuolo sta prendendo per mano la squadra di Antonio Conte in questo precampionato e si candida ad essere protagonista nella prossima stagione per l’Inter. In basso il video con il gol dell’1-1.

Mammamia #Esposito !! L’inserimento di #Sensi contro la finalista di Champions pronta per iniziare la Premier, sembra buona cosa?!#TottenhamInter #Inter pic.twitter.com/bn2yc9jOzh — Il Tocco del Gala (@il_gentlemaw) August 4, 2019